Irã acusa EUA de "declarações provocativas" antes de negociações de acordo nuclear

Separadamente, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, alertou que o Irã enfrentaria consequências por apoiar os houthis, que controlam o norte do Iêmen e atacaram navios no Mar Vermelho. Os houthis, por sua vez, alegam que as ações são solidariedade aos palestinos.

Washington vem bombardeando os houthis intensamente desde meados de março, atingindo mais de 1.000 alvos. Teerã afirma que os houthis agem de forma independente.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, criticou "a abordagem contraditória dos tomadores de decisão norte-americanos e sua falta de boa vontade e seriedade em avançar no caminho da diplomacia", informou a mídia estatal.

"A responsabilidade pelas consequências e pelos efeitos destrutivos do comportamento contraditório e das declarações provocativas de autoridades norte-americanas em relação ao Irã recairá sobre o lado norte-americano", disse Baghaei.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que abandonou um acordo nuclear anterior entre potências mundiais e o Irã durante seu primeiro mandato, em 2018, ameaçou atacar os iranianos, a menos que eles cheguem a um novo acordo. Ambos os lados descreveram as rodadas anteriores de negociações, realizadas semanalmente e mediadas por Omã, como produtivas.

