Manifestantes de 1º de Maio se reúnem nos EUA contra políticas de Trump

Por Doyinsola Oladipo e Karen Freifeld e Rich McKay

(Reuters) - Advogados, professores e políticos estão entre as milhares de pessoas nos Estados Unidos que protestavam nesta quinta-feira contra as políticas de imigração, a perseguição a advogados e juízes e o papel de bilionários na tomada de decisões no governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Jennifer Vasquez Sura, cujo marido, Kilmar Abrego Garcia, residente legal nos EUA, foi enviado por engano a uma prisão em El Salvador pelo governo Trump, discursou em um comício em Washington - um dos atos organizados em todo o país por grupos de advogados e uma coalizão de mais de 200 sindicatos e defensores dos direitos dos imigrantes.