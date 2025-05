OMS planeja apoiar uso de medicamentos contra obesidade em adultos em todo o mundo

Mais de um bilhão de pessoas atualmente têm obesidade no mundo todo, de acordo com a OMS, e cerca de 70% delas vivem em países de baixa e média renda, estima o Banco Mundial.

Os medicamentos para obesidade extremamente populares -- o Wegovy desenvolvido pela Novo Nordisk e o Zepbound da Eli Lilly -- são conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, que imitam a atividade de um hormônio que retarda a digestão. Assim, eles ajudam as pessoas a se sentirem saciadas por mais tempo. Em ensaios clínicos, as pessoas perderam de 15% a 20% do peso corporal, dependendo do medicamento.

Os medicamentos foram lançados nos Estados Unidos e em outros países de alta renda, como Alemanha e Reino Unido.

Mas eles podem custar mais de US$1.000 por mês, e estudos sugerem que as pessoas podem ter que tomá-los pelo resto da vida para manter o peso perdido.

"A OMS vem trabalhando em um conjunto de novas recomendações para prevenção, cuidado e tratamento da obesidade em diferentes faixas etárias -- crianças, adolescentes e adultos -- desde 2022", disse um porta-voz da OMS por e-mail.

As recomendações para os medicamentos, que serão finalizadas em agosto ou setembro deste ano, incluirão "como e quando essa classe de medicamentos poderá ser integrada como um componente de um modelo de tratamento crônico que inclua intervenções clínicas e de estilo de vida".