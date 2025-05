Romenos voltam a recorrer ao TikTok durante nova campanha após eleições anuladas

No primeiro turno daquela eleição cancelada, o candidato de extrema direita Calin Georgescu, que estava com apenas um dígito nas pesquisas antes da votação, subiu para o primeiro lugar em meio a uma explosão de conteúdo no TikTok que o favorecia.

Agora, George Simion, líder da Aliança para a União dos Romenos, partido de direita radical, lidera a lista de candidatos presidenciais com 1,3 milhão de seguidores no TikTok. Muito atrás, com cerca de 233.600 seguidores, está Victor Ponta, ex-primeiro-ministro de esquerda cuja política se tornou ultranacionalista. Os candidatos centristas restantes têm ainda menos seguidores.

Os vídeos de Simion, de 38 anos, no TikTok combinam retórica nacionalista com uma apresentação carregada de emoção. Eles frequentemente mostram discursos diretos para a câmera, filmagens de reuniões políticas e clipes de bastidores, para aprimorar o senso de conexão pessoal.

"Chegou a hora do renascimento", disse ele aos seguidores em um vídeo publicado na terça-feira. "Nossa nação encontrará seu caminho novamente... Temos dentro de nós o poder de renascer e seguir em frente, mais unidos e mais fortes."

Remus Stefureac, diretor executivo da INSCOP Research, disse que todos os candidatos presidenciais agora reconhecem o papel fundamental das mídias sociais na campanha.

"Se analisarmos nossa campanha presidencial... podemos dizer que todos e cada um dos candidatos relevantes tentaram construir operações fortes online e nas mídias sociais. Então, investiram muitos de seus recursos nesse tipo de campanha", disse.