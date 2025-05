Turquia diz que segue comprometida com projeto para construir canal em Istambul

Por Tuvan Gumrukcu

ANCARA (Reuters) - A Turquia está determinada a construir um projeto de canal destinado a aliviar a pressão sobre o movimentado Estreito de Bósforo, assim que o financiamento for garantido, informou um ministro do governo nesta quinta-feira, apesar das críticas generalizadas sobre seu possível impacto ambiental.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, lançou a pedra fundamental do canal em 2021, com o objetivo de conectar o Mar Negro, ao norte de Istambul, ao Mar de Mármara, ao sul, e evitar acidentes no Bósforo.