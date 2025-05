Ucrânia reduz importações de energia em 31% em abril ante março, diz consultoria

Segundo a consultoria, a maior parte da eletricidade (44%) foi fornecida pela Hungria. A Ucrânia também importou eletricidade da Eslováquia e da Polônia.

Autoridades ucranianas disseram que os ataques russos privaram a Ucrânia de metade de sua capacidade de geração, parte da qual Kiev tem conseguido restaurar.

O ministro da energia ucraniano, German Galushchenko, disse que a União Europeia aumentou o volume máximo de energia que a Ucrânia pode exportar ao bloco para 650 megawatts-hora, dos atuais 550 megawatts-hora.

"Atualmente, a Ucrânia comercializa eletricidade com todos os países europeus vizinhos - Eslováquia, Romênia, Hungria, Polônia e Moldávia. Toda primavera, as exportações aumentam, enquanto as importações diminuem", disse Galushchenko no Facebook.