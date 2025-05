Juiz proíbe governo Trump de usar lei de guerra para deportar venezuelanos

Um juiz dos EUA impediu nesta quinta-feira o governo do presidente Donald Trump de usar uma lei de guerra do século XVIII para deportar alguns imigrantes venezuelanos, na decisão mais abrangente até agora contra uma parte fundamental da agressiva repressão imigratória do republicano.

Em um parecer de 36 páginas, o juiz distrital Fernando Rodriguez, em Brownsville, Texas, decidiu que o governo Trump excedeu o escopo da Lei de Inimigos Estrangeiros ao usá-la para acelerar as deportações de supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua. A liminar permanente do juiz contra o uso da lei se aplica a migrantes detidos no Distrito Sul do Texas.

A proclamação de Trump em meados de março, invocando a lei de 1798, disse que as ações dos membros do Tren de Aragua nos EUA equivaliam a uma "invasão" ou "incursão predatória" e, portanto, justificavam o uso da lei para deportações rápidas.