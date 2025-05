Agência de espionagem alemã classifica partido de extrema-direita AfD como "extremista"

A decisão pode colocar em risco o financiamento público do AfD, enquanto os funcionários públicos que pertencem a uma organização classificada como "extremista" podem ser demitidos, dependendo de sua função dentro da entidade, de acordo com o Ministério do Interior da Alemanha.

O estigma também poderia prejudicar a capacidade do AfD, que atualmente lidera várias pesquisas e é o partido de extrema-direita mais bem-sucedido da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, de atrair membros.