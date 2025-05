Agora um aliado de confiança, "Pequeno Marco" consegue de Trump cargos importantes

"Qualquer um desses trabalhos, feito corretamente, exige um nível sobre-humano de dedicação, foco e energia", disse um funcionário do Departamento de Estado, que pediu anonimato para falar francamente. "Mesmo com a melhor das intenções, não vejo como você pode fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo sem negligenciar responsabilidades que não podem ser facilmente delegadas."

Tammy Bruce, porta-voz de Rubio no Departamento de Estado, disse que Rubio tem pessoas ao seu redor para ajudá-lo a lidar com as duas funções. "Se alguém pode fazer isso... será Marco Rubio"

Algumas questões importantes da política externa continuam concentradas em um círculo restrito, com o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, liderando as conversações com a Rússia, as negociações nucleares com o Irã e a guerra de Israel em Gaza.

"O presidente montou uma equipe incrivelmente talentosa que está totalmente comprometida em colocar a América e os americanos em primeiro lugar", disse o Departamento de Estado em uma resposta por email a um pedido de comentário. "O secretário Rubio espera servir como seu conselheiro de Segurança Nacional interino, garantindo que o trabalho de missão crítica no Departamento de Estado continue sem interrupções."

TRUMP E RUBIO JÁ TROCARAM FARPAS

Rubio e Trump entraram em conflito durante a dura campanha para a indicação presidencial republicana de 2016. Eles trocaram farpas no palco do debate, com Trump dando a Rubio o apelido de Pequeno Marco e chamando-o de "vigarista" por perder votações no Senado. Rubio, que também acusou Trump de ser um "vigarista", zombou de Trump por supostamente ter mãos pequenas.