Cardeais esperam conclave rápido para escolher o novo papa

"No máximo três dias", previu com confiança o cardeal salvadorenho Gregorio Rosa Chávez esta semana, antes da votação secreta, que começará na Capela Sistina em 7 de maio.

A duração média dos últimos 10 conclaves foi de 3,2 dias e nenhum durou mais de cinco. As duas últimas eleições -- em 2005 com o papa Bento 16 e em 2013 com Francisco -- foram concluídas em apenas dois dias.

O conclave é realizado em quantas rodadas de votação forem necessárias até que um candidato obtenha a maioria de dois terços, desencadeando a fumaça branca que informa ao mundo que aguarda o início de um novo papado.

"É evidente que quanto mais cédulas houver, mais difícil será o processo. Mas os sinais são de que eles querem prosseguir rapidamente", disse Giovanni Vian, professor de história cristã na Universidade Ca' Foscari de Veneza.

Alguns dos 133 cardeais que deverão entrar na Capela Sistina na quarta-feira já são possíveis papas há anos. Outros só se destacarão durante as atuais reuniões diárias, conhecidas como congregações gerais, onde os cardeais discutem o futuro da Igreja.

Quando Francisco morreu, a maioria dos observadores do Vaticano via o cardeal italiano Pietro Parolin e o prelado filipino Luis Antonio Tagle como os favoritos óbvios, com uma infinidade de outros possíveis candidatos seguindo seu rastro.