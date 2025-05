Terremoto atinge costa sul do Chile e gera ameaça de tsunami

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Antártida, a uma profundidade de apenas 10 km na sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile disse que uma área costeira da região de Magalhães, no extremo sul do país, deveria ser esvaziada devido ao risco de tsunami.

"Estamos pedindo a evacuação da costa em toda a região de Magalhães", disse o presidente Gabriel Boric no X, acrescentando que todos os recursos do Estado seriam disponibilizados para lidar com possível impacto.