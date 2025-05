EUA designam poderosa aliança de gangues do Haiti como grupo terrorista transnacional

Não ficou claro qual seria o impacto, se é que haverá algum, da designação de terrorista em relação ao Haiti.

Grupos armados no Haiti obtiveram ganhos significativos na primeira parte de 2025, uma vez que a missão de segurança apoiada pela ONU, com poucos recursos, foi paralisada e, junto com a polícia, não conseguiu conter os avanços das gangues fortemente armadas e bem financiadas.

A ONU exigiu medidas mais rígidas para evitar o tráfico de armas para as gangues haitianas, especialmente dos EUA, que, segundo a organização, é a principal fonte de armas de fogo ilegais no Haiti por meio dos portos da Flórida.

Luckson Elan, que chefia a Gran Grif, e Jimmy Cherizier, que atua como porta-voz da aliança Viv Ansanm, que está buscando representação política no Haiti, estão sujeitos a sanções da ONU.

(Reportagem de Sarah Morland na Cidade do México, Brendan O'Brien em Washington e Ryan Patrick Jones em Ontário)