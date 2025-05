EXCLUSIVO-ONU planeja grande reforma em meio à crise de financiamento, mostra memorando interno

Por Emma Farge e John Shiffman

GENEBRA/NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Organização das Nações Unidas (ONU) está considerando uma revisão maciça que fundiria importantes departamentos e alteraria recursos pelo mundo, de acordo com um memorando interno preparado por autoridades graduadas encarregadas de reformar o órgão mundial.

A revisão de alto nível ocorre em um momento em que as agências da ONU se esforçam para lidar com as consequências dos cortes na ajuda externa dos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump que abalaram as agências humanitárias.