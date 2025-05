Gabinete de segurança israelense apoia planos para expandir operação em Gaza, diz mídia

JERUSALÉM (Reuters) - O gabinete de segurança de Israel aprovou planos para uma operação ampliada na Faixa de Gaza, informou a mídia israelense nesta sexta-feira, aumentando os sinais de que as tentativas de interromper os combates e devolver os reféns mantidos pelo Hamas não progrediram.

A decisão foi tomada após comentários do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do chefe dos militares do país, o tenente-general Eyal Zamir, indicando que Israel pretendia intensificar a campanha em Gaza.

Desde o colapso de um acordo de cessar-fogo anterior, em março, as tropas israelenses vêm abrindo amplas zonas de amortecimento em Gaza, espremendo a população de 2,3 milhões de pessoas em uma área cada vez mais estreita no centro do enclave e ao longo da costa, e impedindo a entrada de caminhões de ajuda.