Homem de Illinois é condenado a 53 anos de prisão por crime de ódio envolvendo criança palestina

Os promotores disseram que o esfaqueamento -- um dos primeiros e piores incidentes de crime de ódio nos EUA desde o início da guerra -- foi provocado pelo ódio antimuçulmano. Defensores dos direitos humanos nos EUA observaram o aumento da islamofobia, do ódio contra os árabes e do antissemitismo.

Czuba, que era o senhorio de Shaheen e seu filho, esfaqueou o menino 26 vezes com uma faca de estilo militar com uma lâmina serrilhada de 18 cm, segundo autoridades. Shaheen sofreu várias facadas no ataque em Plainfield Township, cerca de 64 km a sudoeste de Chicago.

Czuba foi considerado culpado no final de fevereiro. Shaheen testemunhou durante o julgamento que Czuba lhe disse "você, como muçulmana, deve morrer".

Outros incidentes recentes que acenderam o alarme nos EUA sobre o preconceito antiárabe e antipalestino incluem a tentativa de afogamento de uma menina americana palestina de 3 anos e o esfaqueamento de um homem americano palestino, ambos no Texas.

Os incidentes de antissemitismo e as atitudes anti-Israel incluem um plano malsucedido para atacar um centro judaico de Nova York e um ataque incendiário à residência do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

Incidentes de ódio também foram registrados durante protestos e contraprotestos relacionados à guerra.