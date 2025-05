Irã precisa "deixar" de enriquecer urânio, diz secretário de Estado dos EUA

(Reuters) - O Irã precisa "deixar" de enriquecer urânio e de desenvolver mísseis de longo alcance e deveria permitir a presença de inspetores em suas instalações militares, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quinta-feira, após uma rodada de negociações ser adiada.

Os comentários de Rubio destacam as principais divergências remanescentes nas negociações entre os países para resolver a longa disputa sobre o programa nuclear do Irã, com o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçando bombardear o país do Oriente Médio se não houver acordo.

"Eles precisam deixar de patrocinar terroristas, precisam deixar de ajudar os houthis (no Iêmen), precisam deixar de construir mísseis de longo alcance que não têm outra finalidade a não ser ter armas nucleares e precisam deixar de enriquecer", disse Rubio em entrevista à Fox News.