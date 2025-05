Israel ataca perto do palácio presidencial sírio em "mensagem" a presidente

DAMASCO (Reuters) - Israel bombardeou uma área próxima ao palácio presidencial em Damasco na madrugada de sexta-feira, em seu sinal mais claro de hostilidade contra as autoridades sírias lideradas pelos islâmicos e de disposição para intensificar a ação militar em nome da minoria drusa da Síria.

Israel intensificou as operações militares na Síria desde que os rebeldes depuseram Bashar al-Assad em dezembro, com bombardeios em todo o país e forças terrestres entrando em seu sudoeste, ao mesmo tempo em que pede que a Síria permaneça descentralizada e isolada.

O governo israelense tem estruturado sua posição em torno de sua suspeita em relação ao presidente interino Ahmed al-Sharaa, que já chefiou uma ala da Al Qaeda, e o desejo de proteger os drusos, uma seita minoritária que é uma ramificação do Islã com seguidores na Síria, no Líbano e em Israel.