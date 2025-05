Justiça dos EUA anula decreto de Trump contra escritório de advocacia

Howell, que fica em Washington, impediu que as agências federais cumprissem a ordem de Trump de 6 de março contra a Perkins Coie. A juíza já havia emitido uma ordem de restrição temporária bloqueando a aplicação das principais disposições da diretriz de Trump.

O Departamento de Justiça pode recorrer da ordem de Howell ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia.

Firma de 1.200 advogados fundada em Seattle, a Perkins Coie representou a campanha da candidata democrata à presidência em 2016, Hillary Clinton, derrotada por Trump em sua primeira candidatura presidencial.

O decreto de Trump procurava restringir o acesso de seus advogados a prédios e funcionários do governo e ameaçava cancelar contratos federais de clientes da empresa. A empresa entrou na Justiça, alegando que o decreto configurava uma violação das proteções da Primeira Emenda da Constituição contra a restrição do discurso pelo governo e da garantia da Quinta Emenda do devido processo legal.

A decisão da juíza representou a mais ampla repreensão até agora à campanha de pressão de Trump contra escritórios de advocacia que ele acusa de "armar" o sistema judiciário contra ele e seus aliados políticos.

Três outros grandes escritórios de advocacia -- WilmerHale, Jenner & Block e Susman Godfrey -- também processaram o governo para bloquear decretos emitidos por Trump contra eles. Outros juízes bloquearam temporariamente esses decretos enquanto os processos prosseguem.