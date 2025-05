Marinha dos EUA testa lançamento de mísseis hipersônicos a partir do mar

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - A Marinha dos Estados Unidos testou com sucesso um sistema de lançamento de mísseis hipersônicos baseado no mar, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, conforme anúncio desta sexta-feira.

O teste, que marca um passo significativo em direção à implantação de armas avançadas no mar, foi uma demonstração da abordagem de lançamento de gás frio da Marinha, que ejeta o míssil de uma plataforma do navio antes da ignição, garantindo uma distância segura. Este método será usado em futuras missões marítimas, inclusive a bordo do navio de guerra USS Zumwalt.