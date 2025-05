Partido Reformista britânico ganha cargos em prefeitura e no Parlamento com onda de apoio

A fragmentação do cenário político deu a Farage a oportunidade de reivindicar sua posição de representante da direita da política britânica. As eleições gerais do ano passado levaram os conservadores a uma derrota histórica, perdendo mais da metade de seu apoio.

O primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, que obteve uma das maiores maiorias parlamentares da história britânica no verão passado, sofreu desde então o mais rápido declínio de popularidade de qualquer governo recém-eleito.

Seu governo aumentou os impostos e cortou os benefícios para os idosos, dizendo que as medidas eram necessárias para restaurar a estabilidade financeira após 14 anos de má administração do Partido Conservador.

Farage, que há muito tempo apoia o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ciente das preocupações dos eleitores com algumas das posições de Trump que prejudicaram o voto da direita em países como o Canadá, e se distanciou de Trump em relação às tarifas e à Ucrânia.

"O Reformista do Reino Unido parece estar na crista da onda esta manhã", disse Keiran Pedley, diretor de política da empresa de pesquisas Ipsos. "Dito isso, com o aumento do apoio vem o escrutínio. Ao vencerem, eles precisarão mostrar que podem proporcionar a mudança que seus eleitores desejam."

