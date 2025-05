Primeiro-ministro canadense vai se reunir com Trump na próxima 3ªfeira

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá Mark Carney disse nesta sexta-feira que vai viajar a Washington na próxima terça-feira para se encontrar com Donald Trump, após uma campanha eleitoral na qual ele acusou o presidente dos EUA de tentar destruir o Canadá.

Trump, que afirma querer anexar o Canadá, impôs tarifas sobre alguns produtos canadenses. Carney sempre classificou as ações dos EUA como uma traição e, durante a campanha, disse que pressionaria por conversas para a criação de novos laços de Segurança e Defesa.

"Nosso antigo relacionamento, baseado em uma integração cada vez maior, chegou ao fim. As questões agora são como nossas nações irão cooperar no futuro e para onde nós, no Canadá, iremos", disse Carney em uma coletiva de imprensa.