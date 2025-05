Tailândia registra 1ª morte por antraz em décadas, com centenas de pessoas potencialmente expostas

BANGCOC (Reuters) - A Tailândia registrou sua primeira morte relacionada ao antraz em décadas, com duas infecções em todo o país, provocando um alerta de saúde pública depois que as autoridades identificaram centenas de pessoas potencialmente expostas à bactéria mortal, disseram autoridades na quinta-feira.

Um homem de 53 anos na província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia, perto da fronteira com o Laos, morreu na quarta-feira depois de contrair antraz, disse o governo, com um segundo caso confirmado na mesma província e três outros casos suspeitos sob investigação.

As autoridades identificaram pelo menos 638 pessoas como potencialmente expostas após comerem carne crua. Entre elas, 36 haviam participado do abate de animais, enquanto o restante consumiu carne crua ou mal cozida, disseram as autoridades de saúde. Todos estão recebendo antibióticos como parte das medidas de contenção.