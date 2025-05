Voos para o Rio atingem 90% de ocupação antes do show da Lady Gaga

Tanto a Azul quanto a Latam registraram ocupação média de cerca de 90% nos voos para o Rio durante o período do feriado prolongado, entre 30 de abril e o final de semana do evento. Os dados da Latam consideram até 1º de maio, enquanto os da Azul levam em conta voos realizados até sábado, dia do show.

A Gol disse que, para o período entre 30 de abril e 4 de maio, adicionou 60 voos extras entre grandes capitais brasileiras e o aeroporto do Galeão, no Rio, para atender à alta demanda.

"A fim de atender à alta demanda de viagens... entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2025, a Latam ampliou em 320 a frequência de voos de todo o Brasil para os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o que representa um crescimento de 25% em relação à semana anterior", disse a Latam em comunicado à imprensa, acrescentando que também expandiu em 52 mil a oferta de assentos.

A Azul informou que terá 482 voos com destino ou origem nos principais aeroportos do Rio de Janeiro entre os dias 30 de abril e 5 de maio. "Serão 230 operações no Aeroporto do Galeão e outras 252 em Santos Dumont, o que totaliza mais de 30 mil assentos disponíveis", disse a gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, em comunicado.

A prefeitura do Rio de Janeiro estima que o show deve atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas à praia de Copacabana.

Gaga, dona de hits como "Poker Face", "Bad Romance" e "Abracadabra" retorna ao Brasil após 13 anos. Em 2017, a cantora teve que cancelar seu show no Rock in Rio por problemas de saúde.