Kremlin diz que quer uma resposta definitiva da Ucrânia à oferta de Putin de um cessar-fogo de três dias

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse no sábado que queria o que chamou de uma resposta "definitiva" da Ucrânia à oferta do presidente russo, Vladimir Putin, de um cessar-fogo de três dias para coincidir com as comemorações da vitória da Segunda Guerra Mundial neste mês.

Contudo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy já parece ter descartado tal cessar-fogo, dizendo que só está pronto para concordar se o cessar-fogo durar pelo menos 30 dias, uma ideia que, segundo Putin, precisa de muito trabalho antes de se tornar realidade.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que a oferta de três dias de Putin era um teste para avaliar a prontidão de Kiev em buscar uma solução pacífica para acabar com a guerra.