Parlamentar pró-curdo e principal negociador de paz Onder morre aos 62 anos

ANCARA (Reuters) - Sirri Sureyya Onder, um importante parlamentar pró-partido curdo e figura-chave no processo provisório da Turquia para acabar com a insurgência do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), morreu no sábado aos 62 anos, informou seu partido.

Onder, o vice-presidente do parlamento, estava entre os parlamentares do Partido DEM que recentemente se encontraram com o líder preso do PKK, Abdullah Ocalan, e conversaram na semana passada com o presidente Tayyip Erdogan, em uma tentativa de encerrar um conflito de décadas que matou dezenas de milhares.

Ele foi levado ao hospital há cerca de duas semanas após sofrer um ataque cardíaco e ruptura da aorta, de acordo com o hospital onde estava sendo tratado em Istambul. Após a recuperação dos batimentos cardíacos, ele passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas.