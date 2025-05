Partido no poder em Singapura pronto para outra grande vitória eleitoral

A eleição foi um indicador da popularidade do PAP, que governa desde antes da independência de Singapura, em 1965. A atenção se concentrou em saber se a oposição conseguiria desafiar o forte controle do PAP sobre o poder e obter novos avanços após ganhos pequenos, mas sem precedentes, na última eleição.

O principal partido de oposição, o Partido dos Trabalhadores, parecia pronto para ganhar 10 cadeiras, o mesmo número da última eleição, que foi o maior número obtido por qualquer partido de oposição no centro financeiro asiático.

Embora o PAP tenha vencido consistentemente por ampla margem, com cerca de 90% das cadeiras, sua participação no voto popular é observada de perto como uma medida da força de seu mandato, com o novo premiê Lawrence Wong ansioso para melhorar os 60,1% do PAP na eleição de 2020 — um de seus piores desempenhos já registrados.

O resultado final é esperado para a madrugada de domingo. As amostras da contagem inicial dos votos tinham uma margem de erro de 4%, informou a comissão eleitoral.

O custo de vida e a disponibilidade de moradia em uma das cidades mais caras do mundo foram questões-chave nas eleições de sábado e continuam sendo um desafio significativo para Wong, cujo governo alertou sobre a recessão se a economia dependente do comércio se tornar um dano colateral na guerra contra as altas tarifas dos EUA.

(Reportagem de Xinghui Kok, Jun Yuan Yong e Bing Hong Lok)