Primeiro-ministro do governo internacionalmente reconhecido do Iémen renuncia

ÁDEN (Reuters) - Ahmed Awad bin Mubarak, primeiro-ministro do governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, disse em um comunicado no sábado que havia renunciado após enfrentar "muitas dificuldades", incluindo a incapacidade de reorganizar o governo.

Sua saída ocorre após um conflito com Rashad Al-Alimi, chefe do conselho presidencial do Iêmen, sobre seus poderes, depois que este recusou o pedido de Mubarak para demitir 12 ministros do governo, disseram seis fontes governamentais à Reuters.

Eles disseram que o ministro das Finanças Salem Saleh Bin Braik seria nomeado o novo primeiro-ministro.