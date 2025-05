Trump publica foto dele como papa gerada por inteligência artificial

Por Andrea Shalal

WEST PALM BEACH, FLÓRIDA (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, postou uma foto gerada por inteligência artificial mostrando-se como papa antes da reunião desta semana de cardeais para escolher um novo líder da Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis, e poucos dias depois ele brincou que "gostaria de ser papa".

Trump, que não é católico e não frequenta a igreja regularmente, publicou a imagem em sua plataforma Truth Social na noite de sexta-feira, menos de uma semana após comparecer ao funeral do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos no mês passado. A Casa Branca então a republicou em sua conta oficial no X.