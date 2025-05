Ucrânia diz que abateu caça russo de drone marítimo pela primeira vez

KIEV (Reuters) - A Ucrânia destruiu um caça russo Su-30 usando um míssil disparado de um drone marítimo, informou a agência de inteligência militar GUR da Ucrânia no sábado, no que disse ter sido a primeira derrubada de um avião de combate por um drone marítimo no mundo.

A declaração nas redes sociais disse que o caça foi abatido por uma unidade de inteligência militar chamada Grupo 13 na sexta-feira sobre águas próximas a Novorossiysk, uma importante cidade portuária russa no Mar Negro.

Superada em número e em armas pelo seu adversário russo, maior e mais rico, a Ucrânia recorreu à guerra com drones no ar e no mar como uma forma de lutar durante os três anos de guerra em grande escala.