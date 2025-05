Bolsonaro tem alta hospitalar, desafia Moraes, mas não deve comparecer a ato pró-anistia

O médico Leandro Echenique, do DF Star, reforçou que ele deve evitar aglomerações até pelo risco de infecções, então terá uma primeira semana de alta hospitalar em que ficará mais resguardado. Ressaltou que ainda assim o ex-presidente, aos 70 anos, teve uma "recuperação fantástica, muito acima da média" para a sua idade.

Bolsonaro foi recepcionado na saída do hospital por um grupo de cerca de 30 apoiadores, que oraram por ele.

O ex-presidente passou no dia 13 de abril por uma cirurgia para desobstrução intestinal depois de passar mal com fortes dores abdominais enquanto participava de evento político no Rio Grande do Norte.

Essa foi a sexta operação a que Bolsonaro se submeteu por causa de uma facada que sofreu em setembro de 2018 enquanto fazia campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). O ex-presidente também já teve outros episódios de obstrução intestinal.

Na quinta-feira passada, Bolsonaro já havia feito uma convocação para que parlamentares e simpatizantes comparecessem ao ato em defesa da anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Aliados do ex-presidente buscam articular no Congresso a aprovação de uma proposta para garantir uma ampla anistia e que beneficiaria também o próprio Bolsonaro.