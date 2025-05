Com medo de Trump, alguns americanos buscam viver na Europa

Na França, dados do governo mostraram que os pedidos de visto de longa permanência de americanos somaram 2.383 nos primeiros três meses de 2025, em comparação com um total de 1.980 no mesmo período do ano passado. De janeiro a março, as autoridades francesas concederam 2.178 vistos de longa permanência, contra 1.787 no ano anterior.

E os pedidos de passaportes do Reino Unido nos últimos três meses de 2024 — o último período para o qual há dados disponíveis — foram um recorde para qualquer trimestre nas últimas duas décadas, com 1.708 pedidos enviados.

Empresas de realocação e sites que ajudam as pessoas a emigrar dizem que, em qualquer momento nos últimos anos, um número significativo de americanos demonstrou interesse em se mudar para o exterior, citando questões como divisões políticas e violência armada.

O consultor de imigração italiano Marco Permunian, fundador da Italian Citizenship Assistance, disse que a eleição do presidente democrata Joe Biden em 2020 também levou a um aumento no interesse, principalmente de eleitores republicanos.

Mas a maioria das empresas de realocação com as quais a Reuters conversou disse que houve um aumento maior no interesse desde que Trump retornou à Casa Branca, com muitos clientes expressando preocupação com a direção das políticas e questões sociais.

