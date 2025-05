Lufthansa da Alemanha suspende voos para Tel Aviv devido à situação atual

BERLIM (Reuters) - O grupo Lufthansa da Alemanha decidiu suspender seus voos para Tel Aviv até 6 de maio devido à situação atual, disse um porta-voz da companhia aérea no domingo.

Um míssil disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen em direção a Israel no domingo caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, o principal aeroporto internacional do país, lançando uma coluna de fumaça no ar e causando pânico entre os passageiros no terminal.

Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, que reivindicaram a responsabilidade pelo ataque com mísseis, intensificaram recentemente os lançamentos de mísseis contra Israel, dizendo que estão agindo em solidariedade aos palestinos em Gaza.