Míssil disparado por houthis do Iêmen cai perto do principal aeroporto de Israel

Um comandante sênior da polícia israelense, Yair Hetzroni, mostrou aos repórteres uma cratera causada pelo impacto do míssil, que, segundo autoridades do aeroporto, caiu ao lado de uma estrada perto do estacionamento do Terminal 3.

"Vocês podem ver a cena logo atrás de nós aqui, um buraco que se abriu com um diâmetro de dezenas de metros e também dezenas de metros de profundidade", disse Hetzroni, acrescentando que não houve danos significativos.

Em uma declaração após o ataque, o Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse: "Quem nos prejudicar será prejudicado sete vezes mais."

O Canal 12 de notícias de Israel disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniria com ministros de segurança e autoridades de defesa no domingo para discutir uma resposta.

A maioria dos lançamentos de mísseis do Iêmen foi interceptada pelos sistemas de defesa antimísseis de Israel, com exceção de um ataque que atingiu Tel Aviv no ano passado. Os militares disseram estar investigando o que aconteceu com o lançamento de domingo, que fez com que sirenes fossem ativadas em todo o centro de Israel, incluindo nas proximidades da grande cidade de Tel Aviv.

Um repórter da Reuters no aeroporto, localizado entre Tel Aviv e Jerusalém, ouviu sirenes e viu passageiros reagindo correndo em direção a salas seguras.