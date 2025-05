Polícia do Reino Unido prende sete iranianos em investigações antiterrorismo

LONDRES (Reuters) - A polícia antiterrorismo da Grã-Bretanha prendeu oito homens, sete dos quais são cidadãos iranianos, em duas investigações separadas, informou a Polícia Metropolitana de Londres no domingo.

No sábado, cinco homens, quatro dos quais cidadãos iranianos com idades entre 29 e 40 anos, foram detidos sob suspeita de crimes de terrorismo por um plano para atingir um local específico. A nacionalidade do quinto homem permanece desconhecida.

As prisões foram feitas em Swindon, oeste de Londres, Stockport, Rochdale e Manchester, informou a polícia, acrescentando que os policiais estavam em contato com o local do suposto alvo para fornecer apoio relevante. A polícia não forneceu mais informações sobre o local, alegando motivos operacionais.