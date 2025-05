Trump diz que estenderá prazo do TikTok se ainda não houver acordo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estenderia o prazo de 19 de junho para a ByteDance, sediada na China, alienar os ativos americanos do TikTok, o aplicativo de vídeos curtos usado por 170 milhões de americanos, caso nenhum acordo fosse fechado até então.

"Eu gostaria... eu gostaria de ver isso feito", disse Trump ao programa "Meet the Press with Kristen Welker" da NBC News em uma entrevista gravada na sexta-feira e exibida no domingo.

Trump disse que encontrou um "ponto ideal" para o aplicativo depois que ele o ajudou a conquistar eleitores jovens na eleição presidencial de 2024, acrescentando: "O TikTok é muito interessante, mas será protegido".