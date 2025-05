Trump diz que não removerá presidente do Fed, Jerome Powell, e diz que partes boas da economia são obra dele

Em uma entrevista ao programa “Meet the Press with Kristen Welker” da NBC News, que foi ao ar neste domingo, Trump disse que esperava que o Fed reduzisse as taxas de juros em algum momento.

"Bem, ele deveria abaixá-los. E em algum momento, ele vai. Ele prefere não fazer isso porque não é meu fã. Sabe, ele simplesmente não gosta de mim porque eu acho que ele é um completo cabeça-dura", disse ele na entrevista, gravada na Flórida na sexta-feira.

Questionado se removeria Powell antes do fim de seu mandato como presidente, em 2026, Trump emitiu sua negação mais categórica, dizendo: "Não, não, não. Isso foi um absurdo total – por que eu faria isso? Posso substituir essa pessoa em um curto espaço de tempo."

As ações de Wall Street caíram acentuadamente no mês passado, depois que Trump redobrou seus ataques a Powell, ampliando as preocupações sobre a autonomia do banco central dos EUA e abalando os mercados. Após a queda, Trump recuou um pouco.

Os comentários veiculados no domingo foram a indicação mais clara até agora de que o presidente manteria Powell no cargo, o que pode tranquilizar os mercados profundamente perturbados pelas ações de Trump para derrubar o sistema comercial global com um tsunami de tarifas.

Em 2 de abril, Trump impôs uma tarifa de 10% à maioria dos países, juntamente com tarifas mais altas para muitos parceiros comerciais, que foram suspensas por 90 dias. Ele também impôs tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio, tarifas de 25% sobre Canadá e México e tarifas de 145% sobre a China.