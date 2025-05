Air France, Lufthansa e outras empresas evitam espaço aéreo do Paquistão em meio a tensões com Índia

As companhias aéreas também têm reagido aos acontecimentos no Oriente Médio. Europeias e norte-americanas cancelaram voos por vários dias depois que um míssil disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen, no domingo, caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, em Israel.

Além das distâncias mais longas e dos custos mais altos de combustível para as companhias aéreas, o Paquistão pode sofrer uma queda em seus ganhos com taxas de sobrevoo, que podem chegar a centenas de dólares por voo, dependendo do peso da aeronave e da distância percorrida. As reservas do Paquistão no banco central estão em US$10,2 bilhões, o que mal dá para custear dois meses de importações.

"Isso pode ter um impacto significativo tanto em algumas companhias aéreas estrangeiras que dependem muito do espaço aéreo do Paquistão, como no próprio país, dada a perda de receitas de sobrevoo", disse o analista de aviação independente Brendan Sobie.

A autoridade de aviação civil do Paquistão não quis comentar.

(Reportagem de Abhijith Ganapavaram e Ariba Shahid)