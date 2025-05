Congo e Ruanda apresentam proposta de paz, diz assessor de Trump

KINSHASA (Reuters) - Congo e Ruanda apresentaram um esboço de proposta de paz como parte de um processo para encerrar os combates no leste do Congo e atrair bilhões de dólares de investimentos ocidentais, disse nesta segunda-feira o conselheiro sênior para a África do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Essa é a última etapa de uma ambiciosa proposta do governo Trump para pôr fim a um conflito que já dura décadas em uma região rica em minerais, incluindo tântalo, ouro, cobalto, cobre e lítio.

Os ministros das Relações Exteriores dos dois países concordaram no mês passado, em uma cerimônia em Washington ao lado do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em apresentar a proposta preliminar até 2 de maio.