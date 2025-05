Estados liderados por democratas entram na Justiça para barrar suspensão de Trump a projetos eólicos

Ele fez isso ao mesmo tempo em que aumentou o apoio do governo federal ao setor de combustíveis fósseis e maximizou a produção nos EUA, maior produtor de petróleo e gás do mundo, após fazer campanha para a Presidência com o refrão "drill, baby, drill" (perfure, baby, perfure).

Como candidato, no ano passado, Trump prometeu acabar com o setor eólico offshore, argumentando que é muito caro e prejudica baleias e pássaros. Ao anunciar a pausa, Trump citou novamente o custo dos projetos eólicos e disse que eles "arruinam suas belas paisagens".

Após o memorando de Trump, em abril, o secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, instruiu o diretor interino do Escritório de Gestão de Energia Oceânica (Boem) a ordenar que uma unidade da empresa norueguesa de energia Equinor suspendesse a construção de seu projeto eólico offshore Empire Wind ao largo de Nova York.

Na ação judicial, os Estados argumentam que a diretriz de Trump prejudicou seus esforços para garantir fontes de energia confiáveis e diversificadas e colocou em risco bilhões de dólares já investidos no setor como parte do trabalho para reduzir as emissões de gases de efeito estufa para combater a mudança climática.

Os Estados também afirmam que as agências que implementaram a ordem de Trump nunca disseram por que estavam mudando abruptamente a política de longa data de apoio ao desenvolvimento da energia eólica e se afastando das conclusões do governo de que os projetos eólicos podem prosseguir com efeitos adversos mínimos sobre o meio ambiente.

O processo chama a atenção, ainda, para o fato de que o Congresso nunca autorizou o presidente a suspender categoricamente os projetos de energia eólica e que as agências que implementaram a pausa excederam sua autoridade sob diversas leis.