EUA buscam enfraquecer esforços de financiamento do desenvolvimento global, mostra documento da ONU

O documento não noticiado anteriormente esclarece como o governo Trump está tentando imprimir uma agenda "America First", incluindo a oposição a esforços para desacelerar as mudanças climáticas e promover a diversidade, nas instituições que estão no centro da solução das crises sistêmicas globais.

A 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4), realizada uma vez a cada década e que este ano ocorrerá em Sevilha, na Espanha, em junho, tem como objetivo influenciar a direção estratégica das instituições financeiras de desenvolvimento do mundo. Os países concordaram na FFD3, por exemplo, em ampliar os esforços de cooperação fiscal para que os países em desenvolvimento pudessem ajudar a definir as regras e, em maio passado, mais de 140 países estavam envolvidos.

"Essa conferência tem como objetivo reunir os líderes mundiais e definir as regras e prioridades subjacentes para o financiamento das metas de desenvolvimento na próxima década", disse Tom Mitchell, diretor-executivo do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, à Reuters.

Compilado pelos representantes permanentes na ONU do México, Nepal, Noruega e Zâmbia, com a ajuda do secretariado da ONU, o rascunho da negociação de 11 de abril traz comentários com as posições das 193 nações envolvidas nas discussões.

Com as mudanças em andamento no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional na luta contra a mudança climática já enfrentando a resistência do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o documento procura enfraquecer os esforços para reforma adicionais.

Entre os pontos específicos do texto que se referem à reforma sistêmica, o documento mostra que os EUA querem remover uma referência a um "pacote de reformas" para o desenvolvimento sustentável. Eles querem substituir uma linha que promete "comprometer-se a reformar a arquitetura financeira internacional" por uma promessa de "reconhecer a necessidade de aumentar sua resiliência e eficácia na resposta aos desafios e crises presentes e futuros"