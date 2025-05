"Caros moradores, o inimigo, em sua agonia, continua a lançar ataques contra nosso território", escreveu Khinshtein.

A Ucrânia fez uma incursão surpresa em Kursk em agosto de 2024, na esperança de mudar o ritmo da invasão em grande escala da Rússia e afastar as forças russas de outros setores da frente no leste ucraniano.

O principal general russo disse no mês passado que as tropas ucranianas foram expulsas de Kursk, encerrando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, e que a Rússia estava criando uma zona-tampão na região ucraniana de Sumy.

Kiev não reconheceu que suas tropas foram expulsas. O presidente Volodymyr Zelenskiy afirma que as forças de Kiev continuam operando em Kursk e na região russa adjacente de Belgorod.

Blogueiros russos relataram anteriormente que forças ucranianas disparando mísseis invadiram a fronteira, cruzando campos minados com veículos especiais.

"O inimigo explodiu pontes com foguetes à noite e lançou um ataque com grupos blindados pela manhã", disse o blogueiro de guerra russo "RVvoenkor" no Telegram.