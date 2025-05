Fumaça rosa e notícias falsas: o conclave em tempos modernos

As campanhas para influenciar o resultado de um conclave altamente incerto começaram poucos minutos após o anúncio da morte do papa Francisco na segunda-feira de Páscoa e devem terminar na tarde de quarta-feira, quando os cardeais eleitores ficarão isolados do mundo exterior até escolherem um sucessor.

Dois episódios, em particular, se destacaram como tentativas deliberadas de sabotar os principais candidatos ao papado usando táticas dissimuladas.

Na última quinta-feira, circularam relatos nas mídias sociais católicas norte-americanas de direita e no site de um jornal italiano conservador de que o cardeal Pietro Parolin, que está na maioria das listas para se tornar papa, havia sofrido um susto de saúde e precisou de uma hora de tratamento médico.

O porta-voz do Vaticano disse que os relatos eram totalmente falsos. A mídia italiana disse que foi uma tentativa de "envenenar" as chances do cardeal de 70 anos, insinuando que seu corpo não estava à altura do cargo. "Essa foi uma clara tentativa de penalizar Parolin", disse o cardeal italiano Francesco Coccopalmerio a um jornal italiano.

Poucos dias após a morte de Francisco, um vídeo de seis anos atrás do cardeal filipino Luis Antonio Tagle cantando partes de "Imagine", de John Lennon, em 2019, surgiu nas mídias sociais.

As mídias sociais católicas conservadoras norte-americanas e italianas o acusaram de heresia. Um site tradicionalista italiano perguntou: "É isso que queremos como papa?" Os partidários de Tagle responderam que ele havia cantado uma versão abreviada que excluía a parte da letra sobre a ausência de céu e de religião.