Irã diz que sua posição nas negociações nucleares com EUA permanece constante

DUBAI (Reuters) - O Irã continua comprometido com a diplomacia com os Estados Unidos, disse o governo na segunda-feira, depois que a quarta rodada de negociações nucleares com Washington, prevista para 3 de maio em Roma, foi adiada por "razões logísticas".

"Anunciamos nosso compromisso de continuar o caminho do diálogo e da diplomacia, e mostramos nossa total prontidão ao participar de várias rodadas de negociações", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei.

O porta-voz acrescentou que Teerã é flexível em relação ao cronograma das negociações e está aguardando detalhes do mediador Omã sobre a próxima rodada de conversas com os EUA.