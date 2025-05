Israel pode tomar toda Faixa de Gaza em operação ampliada, dizem autoridades

A decisão, após semanas de esforços vacilantes para chegar a um acordo sobre um cessar-fogo com o Hamas, ressalta a ameaça de que uma guerra que está acumulando pressão internacional sobre Israel em meio à diminuição do apoio público no país possa continuar sem fim à vista.

Um porta-voz do governo disse a jornalistas online que os soldados da reserva estavam sendo convocados para expandir as operações em Gaza, não para ocupá-la.

Uma reportagem da emissora pública israelense Kan, citando autoridades com conhecimento dos detalhes, informou que o novo plano é gradual e levaria meses, com as forças se concentrando primeiro em uma área do enclave agredido.

As tropas israelenses já assumiram o controle de uma área que corresponde a cerca de um terço da Faixa de Gaza, deslocando a população e construindo torres e postos de vigilância em terrenos desmatados que os militares descreveram como zonas de segurança, mas o novo plano iria além.

Uma autoridade do governo israelense declarou que a ofensiva recém-aprovada tomaria todo o território da Faixa de Gaza, deslocaria a população civil para o sul e impediria que a ajuda humanitária caísse nas mãos do Hamas.

A autoridade de defesa disse que a distribuição de ajuda, que tem sido feita por grupos de ajuda internacional e organizações da ONU, seria transferida para empresas privadas e distribuída na região de Rafah, no sul, assim que a ofensiva começasse.