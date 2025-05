Kremlin diz que reunião Trump-Putin é necessária, mas ainda não há detalhes específicos

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin, questionado na segunda-feira sobre uma possível reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, na Arábia Saudita, disse que um encontro é necessário, mas que Putin não tem nenhuma viagem ao Oriente Médio planejada para meados de maio.

Trump, que se comprometeu a negociar rapidamente o fim da guerra na Ucrânia logo após assumir o cargo, afirmou no fim de semana que ele e seus assessores tiveram "discussões muito boas" sobre Rússia e Ucrânia nos últimos dias.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, questionado pelos repórteres sobre os comentários de Trump de que ele poderia considerar a possibilidade de se reunir com Putin durante uma viagem à Arábia Saudita neste mês, disse que o chefe do Kremlin não tem viagem programada para lá, mas que "essa reunião está claramente na boca de todos".