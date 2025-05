Líder da extrema-direita romena vence 1º turno da eleição presidencial

Observadores disseram que ele teria mais dificuldades para derrotar Simion no segundo turno do que Antonescu, devido às rivalidades entre ele e os principais partidos que dificultam a mudança dos eleitores. Muitos nos partidos governistas Social Democrata e Liberal compartilham mais crenças com Simion do que com Dan, segundo eles.

A votação de domingo ocorreu cinco meses após uma primeira tentativa de realizar a eleição ter sido cancelada devido à suposta interferência russa em favor do candidato de extrema-direita Calin Georgescu, que desde então está proibido de concorrer novamente.