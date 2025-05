Liderança israelense aprova expansão da ofensiva terrestre em Gaza

Esse cronograma poderia deixar a porta aberta para um cessar-fogo e negociações de libertação de reféns antes da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à região na próxima semana, de acordo com o ministro do gabinete de segurança Zeev Elkin.

"Ainda há uma janela de oportunidade até que o presidente Trump conclua sua visita ao Oriente Médio, se o Hamas entender que estamos falando sério", disse Elkin ao Kan na segunda-feira.

Já no controle de cerca de um terço do território de Gaza, Israel retomou as operações terrestres em março, após o colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, o país impôs um bloqueio total de ajuda ao enclave.

Elkin afirmou que, em vez de lançar ataques em áreas específicas e depois abandoná-las, como os militares fizeram até agora, as forças israelenses agora manterão os territórios que tomarem, até que o Hamas seja derrotado ou concorde em se desarmar e deixar Gaza.

O Hamas descartou essa possibilidade. Israel ainda não apresentou uma visão clara para o pós-guerra em Gaza, enquanto enfrenta pressão internacional para encerrar uma campanha que deslocou a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e a deixou dependente de suprimentos de ajuda que vêm diminuindo rapidamente desde o bloqueio.

A autoridade israelense disse que o plano ofensivo recém-aprovado deslocaria a população civil de Gaza para o sul e evitaria que a ajuda humanitária caísse nas mãos do Hamas, embora o bloqueio ainda não tenha sido levantado.