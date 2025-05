Lula nomeia Márcia Lopes para Ministério das Mulheres

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e deu posse nesta segunda-feira à nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que vai ocupar na pasta no lugar de Cida Gonçalves, que foi informada na última sexta-feira que deixaria o cargo.

Assistente social, a nova ministra foi secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Social nos primeiros mandatos de Lula, e chegou a assumir a pasta em 2010, quando Patrus Ananias, então titular, saiu do cargo para concorrer a deputado federal.