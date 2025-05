Partido alemão AfD entra com ação judicial contra classificação de extremista

A classificação de extremista anunciada na sexta-feira permite que a agência de espionagem intensifique o monitoramento do AfD, por exemplo, recrutando informantes e interceptando as comunicações do partido.

O relatório de 1.100 páginas dos especialistas da agência, que não deve ser divulgado ao público, concluiu que o AfD é uma organização racista e antimuçulmana.

O AfD ficou em segundo lugar em uma eleição parlamentar em fevereiro, com quase 21% dos votos, o que o torna o maior partido de oposição no Parlamento. O líder de centro-direita Friedrich Merz deve assumir o cargo de chanceler na terça-feira, à frente de uma coalizão que inclui o SPD, de centro-esquerda.

A Alemanha tem leis rigorosas contra o extremismo político, de acordo com o que as autoridades há muito consideram como uma responsabilidade especial, decorrente do passado nazista do país, para proteger a democracia.

O AfD diz que sua designação como extremista é uma tentativa politicamente motivada de desacreditá-lo e criminalizá-lo.

O novo governo analisará se lançará uma tentativa de proibição total do partido, disse Lars Klingbeil, líder do SPD, na semana passada.