Petrobras reduz preço do diesel em 4,7% para distribuidoras a partir de terça

Por Marta Nogueira e Gabriel Araujo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reduzirá seu preço médio de venda de diesel para as distribuidoras em 4,7%, para R$3,27 por litro, a partir de terça-feira, informou a companhia em nota nesta segunda-feira.

A redução de R$0,16 por litro -- o terceiro corte do combustível fóssil desde o início de abril -- ocorreu na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent no último mês, com uma escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China e notícias sobre o aumento da oferta global.